‘Ev ödevi hazır’

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin ‘engel olacağını’ bilerek, NATO’ya üyelik konusunu son zamanlarda ilerlettiği ve bu konuda ‘ev ödevlerini’ tamamladığı bildirildi.

Nikos Anastasiadis’in başta olduğu ikinci beş yıllık görev süresi içerisinde NATO konusu veya Barış İçin Ortaklığın gündem dışında olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum hükümeti açısından, Türkiye’nin konunun tartışılmasına bile izin vermeyeceğinin net olduğunu belirtti.

Bununla birlikte Rus işgalinin ardından Ukrayna’da meydana gelen olaylar ve NATO üyesi olmayıp AB üye ülkesi olan iki İskandinav ülkesinin tepkisinin, tartışmayı Rum tarafında da canlandırdığını yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, konunun Lefkoşa Rum kesimini meşgul eden bir şey olduğunu kabul ettiğini iletti.

Kasulidis’in, Rum kesiminin konuyla ilgili gerekli ev ödevini yaptığını söylediğini aktaran gazete, Kasulidis’in, Dışişleri Bakanlığında, Güney Kıbrıs’ın NATO’ya veya Barış İçin Ortaklığa katılım konusuyla ilgili olarak çeşitli belgeler/raporlar hazırlandığını ifade ettiğini de iletti.

Gazeteye göre, konuyla ilgili olarak Rum Dışişleri Bakanlığında çeşitli senaryoların düşünüldüğünü de ifade eden Kasulidis, Türk tepkileriyle ilgili durumun tüm bu zaman boyunca değişmediğini de kabul etti.

Erdoğan temkinli konuşuyor

Geçmişle ilgili olarak değişen şeyin uluslararası ortam ve özellikle de Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımı ihtimali olduğuna işaret eden gazete, Kasulidis’in, Güney Kıbrıs ile Finlandiya arasındaki farkın, NATO’ya katılıma tepki gösteren ülkeyle alakalı olduğunu kabul ettiğini kaydetti.

Finlandiya’nın durumunda tepkinin Rusya’dan geldiğini, Güney Kıbrıs’la alakalı olarak ise Türkiye’nin tepki gösterdiğini ifade eden gazete, bununla birlikte, Türkiye’nin dün Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımı konusunda olumsuz göründüğünü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuyla ilgili olarak temkinli olduğunu belirtti.

Güven Yaratıcı Önlemler

Bu arada Türkiye’nin, Rum hükümetinin ileriye götürdüğü “Güven Yaratıcı Önlemlere” (GYÖ) de tepki verdiğini yazan gazete, Rum kesiminin ise bu durumda, geri adım atmayacağını ve GYÖ’lerle ilgili önerisini sürdürmekte ısrar edeceğini söylediğini iletti.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Rum hükümetinin GYÖ’lerle ilgili hazırladığı önerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili perspektifler yarattığını yinelediğini kaydeden gazete, Kasulidis’in, Rum kesiminin GYÖ’lerde ısrar edeceğini ve bunları teşvik etmeye devam edeceğini vurguladığını aktardı.

Gazete Kasulidis’in, önlemleri tartışmaya istekli olduğunu gösteren bazı Kıbrıs Türk siyasilerin tepkisini, olumlu bir gelişme olarak gördüğünü de ekledi.