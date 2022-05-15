Sayı üç oldu

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Boğaz bölgesinde, geçtiğimiz Perşembe gecesi gerçekleştirilen huzur operasyonu sırasında, polisin dur ihtarına uymayan, olay yerinden kaçan, polis aracına testere, cam şişe kriko atan ve 3 el ateş eden zanlılardan Mehmet Kırlar’da önceki gün tespit edildi. İlk etapta tutuklanan Fırat Tuğalp ve Muhammet Mavideniz’in ardından Kırlar ile birlikte meselede tutuklu sayısı üçe yükseldi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Enver Kasap, olayın 12 Mayıs akşam saat 22.30 raddelerinde rutin kontroller sırasında meydana geldiğini anımsattı. Polis, FM 849 plakalı Van aracın durmayarak Dikmen Taşkent istikametine kaçtığını ve araçtakilerin arka camı kırarak polis aracına kriko, cam şişe, testere ve makine parçalarını attığını, takibe devam eden polis aracına 3 el ateş açıldığını hatırlattı. Polis, zanlıların daha sonra ormanlık alana kaçtığını, Taşkent-Haspolat istikametine doğru gittiklerini söyledi. Zanlıların aracı toprak alanına park edip yaya kaçmaya başladıklarını anlatan polis, Fırat Tuğalp’ın aynı bölgede, Muhammet Mavizdeniz’in ise Haspolat bölgesinde yakalandığını ifade etti. Polis, aranan Mehmet Kırlar’ın da önceki gün tespit edildiğini bildirdi.

Silah ve bir kişi aranıyor

Olayda kullanılan silahın hala bulunmadığını bildiren polis, aranan bir şahsın da olduğunu açıkladı ve olay yerinde geniş çaplı soruşturma yapılacağını mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlının 2 gün tutuklu kalmasına karar verdi.