Burs verilecek

Güney Kıbrıs ile Çin arasında, yükseköğrenim ve bilim konusunda bir işbirliği memorandumu imzalandığı haber verildi.

İşbirliği memorandumunun Rum Eğitim Bakanı Prodomos Prodromu ve Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığını temsilen, Çin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Liu Yantao tarafından imzalandığını yazan Haravgi gazetesi, memorandumun 2022-2026 yılları arasında geçerli olacağını ve hedefinin ise iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi olduğuna işaret etti.

Rum Eğitim Bakanı Prodromu, işbirliğinin önemli kısmını “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi” (TEPAK) ile “Hangzhou Dianzi University” arasındaki ortak lisansüstü program, “Kıbrıs Avrupa Üniversitesinin” aktif rolüyle birlikte gençlik forumu kurulması, aynı zamanda Çin tarafından “Kıbrıs” vatandaşlarına, Güney Rum tarafındaki üniversiteler tarafından da Çinli öğrencilere burslar verilmesinin teşkil ettiğini söyledi.