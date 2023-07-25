Eğlencenin merkezi oldu

Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet gösteren, adından sıkça söz ettiren, misafirlerine özel konseptiyle dikkatleri üzerine toplayan Giamare Beach Club, herkesi eğlencenin tadını çıkarmaya davet ediyor.

Kuzey Kıbrıs’ta beach kültürüne bambaşka bir anlam katan Giamare, eşsiz konumu, farklı konsepti ve bohem dekorasyonuyla adanın en iddialı eğlence mekanı oldu.

Giamare’de önceki gün düzenlenen beach partide ülkenin tanınmış ve sevilen simaları bir araya gelerek, Dj Olgun Aydoğan ve Perküsyon Tai Tayfun performanslarıyla eğlendi.

Sabah saat 10.00’dan akşam saat 20.30 ‘a kadar hizmet veren Giamare, özel hazırlanmış yemek menüsü ve özel kokteylleri ile misafirlerini ağırlıyor.





Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 01:56