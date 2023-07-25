Anavatan ile el ele ileriye

Başbakan Ünal Üstel katıldığı bir televizyon programında, tünel çalışmaları tamamlanan Güzelyurt sulama projesinin önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımı ile açılacağını bildirdi.

Üstel, Ercan Havalimanı’nın açılması ile birlikte işletme takviminin de başladığını ifade ederek, 2045 yılında Ercan’ın KKTC’nin olacağını kaydetti.

“Vatandaşlarımız haklıdır, elektriğin kesilmemesi lazım” diyen Üstel, nasıl su konusunda bugün eskisi gibi sıkıntı yaşanmıyorsa, elektrikte de sorun yaşanmayacak bir çözüme gitmek için enterkonnekte sistem yanında gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması için Türkiye ile birlikte tarihi bir imza attıklarını belirtti.

Üstel, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü gündeminin trafik ve ekonomi olacağını da ifade ederek, karayollarında yaşanan sıkıntılar ve ölümlü kazalara karşı “Trafik Komitesi” oluşturacaklarını kaydetti.

UBP olarak iktidarda oldukları her dönem ülkede büyük projelere imza attıklarını ifade eden Üstel, hükümet olarak da göreve başladıkları zaman “ülkede yarım kalan ne varsa tamamlayacakları” sözü verdiklerini belirterek, yapımı tamamlanan karayolları projelerini anımsattı.

Ercan Havalimanı’nın da bu çerçevede tamamlandığını ve halkın hizmetine sunulduğunu ifade eden Üstel, sırada Türkiye’den ülkeye kablo ile elektriğin getirilmesi olduğunu söyledi.

Hükümetin, Belediyeler Reformu, Hal Yasası, Sanayi Bölgeleri, su projesi, karayolları yatırımları yanında halkın ihtiyacı olan ve yarım kalan her projenin hayat bulması için çalıştıklarını ifade eden Üstel, ekonomik sıkıntılar ile halkın yaşadığı sıkıntıları çözmek için de çalıştıklarını anlattı.

Üstel, hükümet olarak istikrara önem verdiklerini o yüzden halkın ihtiyaçlarını adım adım hayata geçireceklerini ifade etti.

Mesarya hayat bulacak

Tüneli tamamlanan Güzelyurt sulama projesinin önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımı ile açılacağını ifade eden Başbakan Üstel, ardından da ikinci büyük sulama projesi Mesarya’nın hayat bulacağını belirtti.

Ercan Havalimanı’nın 20 Temmuz’da açıldığını, gecikmeler olduğunu ancak tüm sıkıntıların üzerine giderek, çalışarak bunları aştıklarını anlatan Üstel, Ercan’ın 450 milyon Euro’ya mal olduğunu, Kıbrıs Türk halkının Türkiye genelinde 6. çağdaş havalimanına kavuştuğunu kaydetti.

Ercan’daki eksikliklerin de hızlı bir şekilde tamamlanacağını ve yeni yılda özellikle direk uçuşların başlaması için İngiltere başta olmak üzere yoğun bir diplomasi trafiği başlatacaklarını söyleyen Üstel, Türkiye ile birlikte bu çalışmaların birlikte yürütüleceğini söyledi.

Yeni havalimanının tamamlanmasıyla güvenlik endişeleri ile zaafiyetlerin giderildiğini, bunu da uluslararası denetimlerle onaylayıp başta İngiltere olmak üzere girişimler yapacaklarını ifade eden Üstel, yeni hava limanı ile birlikte yeni hava yolu şirketi kurulması için de adım atacaklarını kaydetti.

Aksa ile yapılan anlaşma

Aksa’nın 2027’ye kadar sözleşmesi ve kira bedelinin 4,25 dolar olduğunu, bu sözleşmenin 2029’a kadar uzatıldığını ve kira bedelini 3,50 dolara düşürdüklerini ifade eden Üstel, “Şimdi kötü mü yaptık, halkıma sorarım” dedi ve kira bedelini düşürmekle halkın ödediği maliyeti düşürdüklerini, ayrıca kablo ile elektriğin gelmesiyle Aksa’nın ülkeden istenirse çıkacağını ancak Teknecik’in kurulu güç olarak kalacağını kaydetti.

Üstel, 5 sene içerisinde Aksa’nın da Teknecik’in de enerji açığını kapatmak için ünite alımı yapacağını anlattı, ayrıca gaz ile çalışan santrallere de geçiş yapılacağını kaydetti.

Sosyal konut projesi ile “ilk ev kredisi” konularına da değinen Üstel, 26 Temmuz’dan itibaren yerel bankaların başvuru alacağını, 1 milyon 200 bin TL kredi sağlanacağını, başvuru şartlarını tamamlayanların tamamen vergiden muaf olacağını söyledi. Üstel, 1 Ağustos sonrası da sosyal konut projesini duyuracaklarını söyledi.