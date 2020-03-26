Akıl sağlığı yerinde

Lefkoşa’da bir evin öndeki çamaşır tellerine asılı kadın iç çamaşırlarını çaldığı tespit edilerek tutuklanan Melih Seleker dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 19 Mart 2020 tarihinde 16.40 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde bir evin önündeki tel askıda bulunan kadın iç çamaşırlarını çaldığını söyledi. Polis, zanlının incelenen kamera görüntüleri sayesinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Tutuksuz yargılanacak

Polis, zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ceza-i ehliyetinin olup olmadığına ilişkin doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis memuru, yapılan kontrolde zanlının ceza-i ehliyetinin olduğuna yönelik rapor alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.