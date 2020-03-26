Güney Kıbrıs’ta üçüncü paket

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs’ün yol açtığı ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırabilmek için yeni önlemler paketi açıklandı. Buna göre devlet ve özelde 220 bin çalışanın yanı sıra 31 bin işyeri sahibinin maaşlarını devlet ödeyecek

Fileleftheros’a göre, masada 462 milyon Euro değerinde bütçe önlemi var. Bu meblağın 235 milyon Euro’su bir aylık gelir desteği için. Gelir desteği kaleminden 180 Euro çalışanlar, 20 milyon Euro kendi işinin sahibi olanlar ve 20 milyon Euro ebeveyn izinleri, 15 milyon Euro da hastalık izinleri için.

Rum yönetiminin, zayıf kesimi belirli bir ekonomik düzeyde tutmak ve işletmelerin ayakta kalmasını sağlamak maksadıyla mart ayı için 220 bin çalışan ve 31 bin kendi işinin sahibi olan kişiye ödeme yapacağı kaydedildi.



Turizm ve eğitime ek katkı

Daha önce açıklanan önlemlerin haricinde turizmin ayağa kaldırılması için 11 milyon, eğitim için 3 milyon, üniversite öğrencileri için 15 milyon, genel sağlık sistemi ödemelerinin ertelenmesi için 98 ve sağlık harcamaları için 100 milyon Euro destek ödemesi yapacak.

Elektrik enerjisi kullanımının yüze 10 azaldığı da kaydedilen haberde, ekonomik pakette KDV ve Sosyal Sigorta ödemelerini de erteleyerek işletmelere doğrudan destek maddesi de bulunduğu, bu olağan dışı durum devam ettiği sürece vadesi geçmiş ödemeler planı dahilinde olanlar için özel kolaylık düzenlemeleri yapılacağı kaydedildi.