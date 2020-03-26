Güney Kıbrıs’ta Coronavirüsü vakalarında dün yine artış olurken, bir kişi daha hayatını kaybetti. Yeni 8 vakayla hasta sayısı 132’ye çıktı.

Rum Sağlık Bakanlığı, biri 3 aylık bebek olmak üzere 8 yeni Coronavirüs vakası açıkladı.

Yeni 8 vakadan 2’sinin Avrupa ülkelerinden gelen, 4’ü teyit edilmiş vaka ile temas yoluyla bulaşmış kişiler olduğu belirtildi. Diğer 2 vakanın da tıbbi hikayesinin araştırıldığı kaydedildi.

Ayrıca dün itibarıyla toplam 5 vakanın yoğun bakımda ve solunum cihazına bağlı tedavi gördüğü belirtildi.

Bu hastaların durumlarının ciddi ancak stabil olduğu kaydedildi.

132 vakadan 69’unun Kıbrıslı Rum olduğuna işaret edildi, 3’ünün de İngiliz egemen askeri üslerinde saptanmış vakalar olduğu hatırlatıldı.