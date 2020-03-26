Darp izi bulunmadı

Suna ERDEN

Kadına şiddet vakaları gün geçtikçe artarken, Serhat Kozoğlu isimli zanlı kendisini aldattığı gerekçesiyle eşini darp etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiği ancak raporda herhangi bir şey çıkmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Gönyeli'de önceki gün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda zanlının yatak odası içerisinde kendisini aldattığı gerekçesi ile eşini darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının eşine iki mum fırlatıp, saçlarını çektiğini ifade etti. Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, darp edilen kadının da doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Polis, yapılan doktor kontrolünde herhangi bir darp izine rastlanmadığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.