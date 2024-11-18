Öğrenci kaydı yok

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijeryalı Chirist Nsanfumu Lefkoşa’da yolda yürüdüğü esnada şüpheli görülerek tespit edildi.

Ülkede 2 yıldır kaçak kaldığı tespit edilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ülkeye 60 günlük öğrenci vizesiyle geldiği ancak herhangi bir okula kayıt yaptırmadığı açıklandı.

Zanlının 3 gün tutuklu kalması talep edilirken, kaçak yaşadığı süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının 16 Kasım 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, yolda yürürken şüpheli görülen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 718 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ancak hafta sonu olmasından dolayı sivil muhaceretten araştırma yapamadıklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlının ülkede kaçak kaldığı süre içerisinde başka bir suça karışıp karışmadığını araştıracaklarını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.

2 kişi daha yakalandı

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, KKTC’de yasal statüsü bulunmayan, ikamet izinsiz 2 kişi tespit edildi. Girne ve Gazimağusa’da tespit edilen söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

