Ağır suç işledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili olarak Türkmenistan uyruklu zanlı, teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede, zanlının işlediği suçun müebbet hapis cezası öngördüğü vurgulandı. Mahkeme; zanlının 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Mahkemeye olguları aktaran polis müfettiş muavini Ahmet Kavan, 28 Aralık tarihinde saat 15.30 sıralarında zanlının, sokak ortasında B.G. ile kavga ettiği sırada müştekiyi sırtından bıçakladığını ve aldığı darbe sonucu akciğerinin sönmesine neden olarak ağır şekilde yaraladığını anımsattı.

Polis, zanlının aynı gün içerisinde bu kez bir işletme içerisinde B.G. ve B.A. ile yeniden kavga ettiğini, kavga sırasında B.A.’yı da bıçakla sol kolundan yaraladığını mahkemeye aktardı. Olayların ardından zanlının tutuklandığını ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis müfettiş muavini; zanlının Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını, işlenen suçların müebbet hapis cezası öngördüğünü ifade ederek, zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme; zanlının 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

