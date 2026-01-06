10 günde yargı

Suna ERDEN

Gönyeli’de bir arkadaşının evinde verilen yılbaşı partisinde aşırı alkol aldıktan sonra kapıları camları kıran, soruşturma amaçlı götürüldüğü Gönyeli Karakolu’nda polis memurlarına hakaret edip, birini göğsünden iterek darp eden Nijeryalı R.B., (E-35) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı “polisi darp ve görevinden men, KKTC’de izinsiz ikamet, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavrı hareket ve itale-i lisan” suçlarından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Polis, zanlının 1 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Gönyeli’de bir arkadaşına ait ikametgahta düzenlenen yılbaşı eğlencesi sırasında, henüz tespit edilemeyen bir sebeple ikametgahın iki kapısı ile bir camını kırarak hasara uğrattığını söyledi. Polis, şikayet üzerine Gönyeli Karakolu’ndan bir ekibin olay yerine gittiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının saat 22.20 sıralarında Gönyeli Karakolu’na getirildiğini, nefesinde alkol kokusu hissedilmesi üzerine test yapılmak istendiğini ifade etti. Zanlının, alkol testi yapmak isteyen görevli memura gerekli nefes örneğini vermeyi ısrarla reddettiğini belirten polis, bu sırada yüksek sesle İngilizce olarak “ırkçı” kelimesini kullandığını açıkladı.

Soruşturma memuru; karakol içerisinde rahatsızlık yaratan zanlının ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu, bu esnada suçüstü hali gereği kendisini tutuklamaya çalışan görevli polis memurunu elleriyle göğsünden itmek suretiyle darp ettiğini mahkemeye aktardı. Zanlının kontrol altına alınarak tutuklandığını ifade eden polis, akabinde yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım tarihinden itibaren 33 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının muhaceret işlemlerini eksik işlemlerden dolayı tamamlayamadığını, serbest kalması durumunda izinsiz ikamet suçunun devam edeceğini belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edemeyeceği şekilde tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının davasında hazır olması maksadı ile 10 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.