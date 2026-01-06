Burnunu kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir eğlence mekanında meydana gelen darp olayıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı, teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Bulak; zanlının 4 Ocak tarihinde saat 02.30 sıralarında, bir eğlence mekanı içerisinde, kendisine çarptığı gerekçesiyle 25 yaşındaki müşteki ile tartışmaya girdiğini belirtti. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlının, müştekinin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca yumruk atmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini, darp sonucu müştekinin burun kemiğinin kırıldığını mahkemeye aktardı.

Polis, olayın ardından müştekinin şikâyeti üzerine zanlının tutuklandığını, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlı aleyhindeki tahkikatın sona erdiğini ifade ederek mahkemeden uygun teminat talebinde bulundu.

Mahkeme; zanlının 60 bin TL nakdi kefalet yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin bir buçuk milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

