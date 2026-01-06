Kefalet tutarı 4 milyon lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Suriçi Bölgesi’nde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 2 tür uyuşturucu maddeyle yakalanan H.Y. ile E.A.Y. teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme; iki zanlı için toplam 4 kefilin 4 milyon TL kefalet senedi imzalaması ve kişi başı 120 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez; 24 Aralık tarihinde saat 00.05 sıralarında devriye görevi yürüten Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin, Suriçi Bölgesi’nde bir sokaktan sürekli geçmekte olan bir araçtan şüphelendiğini ve söz konusu aracı bir restoranın park alanı girişinde durdurduğunu belirtti.

Polis, araç içerisinde H.Y. ile E.A.Y.’nin tespit edildiğini, araçta yapılan arama sonucunda ise beş ayrı poşet içerisinde toplam 5 gram kokain ve iki ayrı poşet içerisinde toplam 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini mahkemeye aktardı. Ayrıca zanlı E.A.Y.’nin giymekte olduğu ceketin cebinde bir adet uyuşturuculu hap bulunduğunu da anımsattı.

Polis memuru; olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek mahkemeden zanlılar hakkında uygun teminat talebinde bulundu. Mahkeme; zanlıların her birinin 120’şer bin TL nakdi kefalet yatırması ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin, birer buçuk milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görülünceye kadar serbest bırakılmalarına emir verdi.

