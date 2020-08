Okulda temaslılar karantinaya alındı

Girne’deki English School of Kyrenia (ESK) isimli okulda eğitim veren bir öğretmenin Corona testi pozitif çıktı. The English School of Kyrenia, dün sabah öğrenci ailelerine gönderdiği mesajda lise öğretmenlerinden birinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı. Okul, velilere yönelik yaptığı bilgilendirmede gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Tüm velilere cep telefonu yoluyla mesaj gönderen okul, temaslılarının da izolasyonlarının sağlandığını, okulun dezenfekte edildiğini belirtti. Okul, temaslı kişilere de birkaç gün sonra yeniden PCR testi yapılacağını bilgisi verdi.



Okulun velilere gönderdiği mesaj;“ESK olarak, lise öğretmenlerimizden birinin Covid-19 testi pozitif çıktığını halkımıza bildirmek isteriz. Kişinin test sonuçları akabinde, okulun tümüne gerekli dezenfekte çalışmaları yapılmıştır. Şahıs ile yakın temas halinde bulunan diğer çalışanlarımız kişisel izolasyona alınmıştır ve okula geri dönmeden PCR testleri yapılacaktır. Şeffaflığımızı koruyarak, tüm halkımızın, velilerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için gerekli tüm çalışmaları ve önlemleri aldığımızı bildirmek isteriz.”