İlginç iddia

Gözde Süreç SARI

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) “Pandemi Öncesi ve Sonrası Okullarımızın Durumu” konulu bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile Eğitim Sekreteri Burak Maviş konuşma yaptı.

Şener Elcil, konuşmasında hükümetin özellikle Covid-19 salgınına yönelik tutumunu eleştirerek, “Hükümet halkın sağlığına zararlı duruma gelmiştir. Salgında izledikleri siyaset fiyaskoya dönüşmüştür” dedi.

Elcil, sendikanın temel amacının okulların güvenli ve sağlıklı bir ortamda açılması olduğunu söyleyerek, aylardır buna yönelik çaba ortaya koyduklarını belirtti.

Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın okulların açılma süreci ile ilgili farklı ve çelişkili açıklamalar yaptığını savundu.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın hazırladığı pandemi kılavuzunun özünün sendikanın yaptığı çalışma olduğunu savunan Elcil, yüz yüze eğitimin esas olduğunu, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınarak okulların açılmasını istediklerini söyledi.Elcil, şu ana kadar hiçbir okula hijyen malzemesi, ateş ölçer ve benzeri aparat gitmediğini, okulların eksik altyapılarının tamamlanmadığını, veli ve öğrencilerin bilgilendirilmediğini ileri sürdü.Hükümetin okulları açmak istemediğini, seçimlere kadar süreci oyalamaya çalıştığını iddia eden Elcil, “Vaka çıkmasından korkuyorlar. 11 Ekim’e kadar süreci oyalamaya çalışıyorlar. Öğretmenler ve sendikalar da günah keçisi olarak gösterilmek isteniyor” dedi.

Maviş: Öğrenci sayısı arttı

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş de, pandemi öncesi ve sonrası sorunlarla ilgili sunum yaptı.

Okullardaki altyapı eksikliklerine değinen Maviş, öğrenci sayısının arttığını, özelden kamuya geçiş olduğunu, öğrenci sayısının bu yıl aratacağını bunun da masa sayısı ve alan sıkıntısı yaratacağını söyledi.

Bakanlığın teşkilat yapısının yenilenmesi gerektiğini belirten Maviş, bunun yapılmamış olmasının pandemi döneminde sorun yarattığını savundu.