Meleklerden örnek davranış

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen korkunç patlamada 150'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış ve başkentin göbeğindeki birçok bina da kullanılamaz hale gelmişti. Ünlü isimler de Beyrut halkına yardım için adeta sıraya girmişti. Victoria's Secret melekleri Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio da Beyrut için harekete geçti.



Dünyanın en ünlü modacılarından olan Zuhair Murad, patlamada sadece merkez binasını değil, arşivlerinin yüzde 80’i ve hazır olan tüm gelecek sezon tasarımlarını da kaybetmişti. Vogue dergisine konuşan Murad, “Duyduğum üzüntüyü anlatamam. Her şey bir dakikada yok oldu. Tanrı’ya şükür kimseyi kaybetmedik ama hasarı hayal bile edemezsiniz” dedi.Zuhair Murad, yaşanan trajedide her şeyini kaybeden Beyrut halkının insani ihtiyaçlarına yardım toplamak amacıyla, Lübnanlı sivil toplum kuruluşu Offrejoie ile beraber harekete geçti. Murad, “Rise From the Ashes” (Küllerinden doğ) yazısı ile süslenmiş bir tişört tasarlayarak Beyrut halkını yalnız bırakmadı. Satılan tüm tişörtlerin gelirleri yardım kuruluşlarına aktarılacak.