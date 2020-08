Türkiye genelinde bin 517 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Coronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye genelinde dün bin 517 yeni vaka tespit edildi, 36 hasta hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.

Bakan Koca, ''Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur.'' dedi.

“Sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz”



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a yakalanan bir sağlık çalışanının çok yıpratıcı bir süreç yaşadığını belirterek, "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz." ifadesini kullandı.Bakan Koca, Twitter hesabından, Covid-19'a yakalanan ve hastalığı yenen Hamide Ç. isimli bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı.Bakan Koca, sağlık çalışanının yaşadıklarına ilişkin şunları aktardı:"Bir sağlık çalışanı olarak ben de Covid-19'a yakalandım. Bu süreçte hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme, çocuklarıma ve sevdiklerime bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu, zor yönlerinden birisi. Bedenin her gün farklı bir yerinde hissettiğin ağrılar, halsizlik ve yorgunluk hissi ile devamında yaşanan solunum sıkıntısı, devamının ne olduğunu bilmemek kaygısı ve çaresiz şekilde bekleme, elinden bir şey gelmemesi."Koca, "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz." değerlendirmesini yaptı.