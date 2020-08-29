‘Teksas’ konseptli düğün

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Eliz ile Alpay, muhteşem bir törenle dünyaevine girdi

‘Teksas’ konseptli düğün
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Başkent Lefkoşa yakınlarında faaliyet gösteren Beşok Atlı Spor Kulübü geçtiğimiz günlerde farklı ve ilginç bir düğüne ev sahipliği yaptı. Zehra-Hasan Erengül çiftinin güzel kızları Eliz ile merhum Dilber-Cemal Kabidan çiftinin yakışıklı oğulları Alpay, ‘Teksas’ temalı düğünle dünyaevine girdi. Kovboy kıyafetleri ile davetlilerin huzuruna çıkan damat ve arkadaşları büyük alkış aldı. Farklı bir konsepte sahip düğünde gelin Eliz’in testi oyunu ise beğeni topladı. Aile büyükleri, dostları ve akrabaları çiftin mutluluklarının bir ömür sürmesi dileğinde bulundu.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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