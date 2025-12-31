Akçay Muhtarlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılbaşına özel çocuk etkinliği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Akçay’da düzenlenen etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi. Yılbaşı temasıyla hazırlanan organizasyonda çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlenirken, etkinlik alanında neşeli anlar yaşandı.

Etkinlik kapsamında çocuklara dağıtılan oyuncakların Akçay Muhtarlığı tarafından karşılandığı belirtilirken, ikram ve organizasyona çeşitli kişi ve kurumların da katkı koyduğu ifade edildi. Pasta ikramı Tat Form şirketi Direktörü Hakan Demir tarafından sağlanırken, şişme oyun alanı desteği ise Kide Form Direktörü Soner Bey tarafından karşılandı.



Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025, 09:59