Çevre için kullanılacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın kompost makinesi hediye ettiğini duyurdu. Erhürman, makinenin dün teslim alındığını belirtti.

Erhürman yaptığı açıklamada, 13 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri görüşmede, kendisinin çevre mühendisi olduğunu öğrenen Erdoğan’ın bu değerli makineyi hediye etmek istediğini söylediğini belirtti. Erhürman, kompost makinesinin teslim edildiğini ve bu jest için gönülden teşekkür ettiklerini aktardı.

Erhürman, söz konusu kıymetli makinenin Cumhurbaşkanlığı’na kurulacağını, burada oluşan yeşil atıkların kompostlaştırılarak geri kazanılacağını ifade etti.

Elde edilen kompostun ise bahçede gübre olarak kullanılacağı kaydeden Erhürman, çevre için yapılacak çalışmalara önce bulundukları yerden başlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Erhürman, çevre için yapılacak çalışmaların öncelikle bulundukları yerden başlatılmasının hedeflendiğini vurguladı ve çevre adına daha pek çok çalışmanın da yolda olduğunu dile getirdi.

Kompost makinesi

Kompost makinesi, mutfak ve bahçe atıkları gibi organik malzemeleri parçalayıp havalandırarak doğal gübreye (kompost) dönüştüren, atık yönetimini kolaylaştıran ve toprak verimliliğini artıran çevre dostu bir cihazdır. Bu makineler, evsel atıkları hızla azaltarak kimyasal gübre ihtiyacını düşürür ve sürdürülebilir yaşama katkı sağlar, ev tipi küçük modellerden endüstriyel büyük modellere kadar çeşitleri bulunur.

