2026 için anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2026 yılına yönelik mesajında, çocuk sevgisini öne çıkardı ve “çocukların geleceği için umutsuzluğu ve karamsarlığı geride bırakalım” çağrısı yaptı. Çocukların fotoğraflarının en çok vakit geçirilen yerlere asılması gerektiğini belirten Erhürman, bunun verilen sözleri her gün hatırlamak için önemli olduğunu vurguladı.

“2026’da çocuklarımızın fotoğraflarını asalım en çok vakit geçirdiğimiz yerlere. Tam önümüzde olsun fotoğrafları. Önümüzde olsun ki kafamızı kaldırdığımızda görmememiz mümkün olmasın” diyen Erhürman, çok zaman kaybedildiğini ve çocukların yaşamak, kök salmak isteyeceği bir ülke yaratmak için artık daha fazla zaman kaybetmeye tahammül olmadığını belirtti.

Doğan çocukla birlikte bir hayal gerçek olur

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman şunları belirtti:

“2026’da çocuklarımızın fotoğraflarını asalım en çok vakit geçirdiğimiz yerlere.

Tam önümüzde olsun fotoğrafları. Önümüzde olsun ki kafamızı kaldırdığımızda görmememiz mümkün olmasın.

Çok zaman kaybettik ve çocuklarımızın yaşamak, kök salmak isteyeceği bir ülke yaratmak için daha fazla zaman kaybetmeye tahammülümüz yok.

Zaman, umutsuzluğu, karamsarlığı, “bu memleketten hiçbir şey olmaz”ları, “biz yapamayız” ları 2025’le birlikte geride bırakma zamanı.

Çok fazla hayal kırıklığı var. Çok fazla tekrar, çok ezber. Ama hepimiz biliyoruz ki bir çocuk doğduğunda, tekrarlar imkansız olur, bütün ezberler bozulur, hayal kırıklıkları unutulur, doğan çocukla birlikte bir hayal gerçek olur, yepyeni hayaller kurulur.

2026’nın ilk gününde, çocuklarımızın ilk doğduğu ana geri dönmek, onlarla birlikte yeniden doğmak, onların yaşamak, kök salmak isteyeceği ve insan onuruna yaraşır biçimde yaşayabileceği bir ülkeyi yaratmak için hep birlikte çok çalışmak konusunda birbirimize ve en çok da çocuklarımıza söz vermek zorundayız.

Henüz vakit varken!..

Fotoğrafları da onun için asacağız duvarlara. Her baktığımızda verdiğimiz sözü hatırlamak ve daha da fazla çalışmak için.

Ben söz veriyorum… Söz verelim… 2026, çocuklarımızın önlerinin açıldığı, geleceklerinin aydınlanmaya başladığı yıl olsun.

2026 çocuklarımızın yılı olsun…”