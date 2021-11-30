Yasaklar başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan Milletvekilliği Erken Genel Seçim takvimi uyarınca ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı saptanarak dün ilan edildi.

YSK açıklamasında 79 bin 189 nüfuslu Lefkoşa ilçesinin çıkaracağı milletvekili sayısı 16, 62 bin 237 nüfuslu Gazimağusa’nın 13, 53 bin 261 nüfuslu Girne’nin 11, 25 bin 228 nüfuslu İskele’nin 5, 17 bin 490 nüfuslu Güzelyurt’un 3 ve 8 bin 464 nüfuslu Lefke ilçesinin ise 2 milletvekili olarak belirlendi.

Ülke genelinde nüfus 245 bin 869 olarak açıklanırken toplam çıkacak milletvekili sayısı da 50 olarak yer alıyor.

Son başvuru 17 Aralık’ta

Seçim takvimine göre; 14 Aralık Salı günü siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü olarak belirlenirken 17 Aralık Cuma günü de adaylık için başvurma günü olarak açıklandı.

Başvuruların ardından 18 Aralık Cumartesi günü adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici olarak ilân edilecek ve 19 Aralık Pazar günü ise Sandık Seçmen Listelerinin askıya alınmasının en son günü olacak, listeler askıya alındığı günden itibaren 7 gün askıda kalacak.

Adaylar 26 Aralık Pazar günü kesinleşecek ve siyasal partilerle bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için yapılacak adçekmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması aynı gün gerçekleşecek.

Kesinleşen adaylar, 27 Aralık Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilân edilecek ve Yüksek Seçim Kurulu huzurunda adçekme yapılacak.

Propaganda süreci 28 Aralık’ta başlayacak

Yüksek Seçim Kurulu seçim propagandasının başlangıç günü olarak 28 Aralık Salı gününü belirledi.

Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü 2 Ocak, Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü 3 Ocak, seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 8 Ocak olarak açıklandı.



Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü 20 Ocak ve seçim propagandasının son günü de 22 Ocak olarak belirlendi.Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde oy verme günü 23 Ocak Pazar günü olacak.

Seçim yasakları

Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca seçimin başlangıç gününden veya seçim gününün Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yeni Bakanlar Kurulunun göreve başlayacağı tarihe kadar uygulanacak seçim yasakları da YSK tarafından duyuruldu.

Yasaklar uyarınca, kamu görevlileri tarafsızlıklarını koruyacak; atama barem, nakiller, kaynak aktarımları, kırsal bölgelerde arsa dağıtımları, personel istihdamı, tabanca taşıma, akaryakıt istasyonu açma gibi izinler, yurttaşlığa kabul işlemleri durduruldu.

Bunun birlikte; seçim sonuçları ilan edilinceye kadar Başbakan ve bakanlarla milletvekillerinin, yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçları ile yapmaları, gezilerde, protokol gereği olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılması ve resmi ziyafet verilmesi yasaklandı.

Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı daire ve müesseseler, ortaklıklar ve diğer kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar, lise veya dengi veya daha alt kademedeki öğrenim kurumlarında öğrenci olanlar ile kamu görevlileri seçimlerde tarafsızlıklarını korumak zorunda oldukları gibi bunların siyasal partilere veya adaylara her ne nam ile olursa olsun bağış veya yardımda bulunmaları, her türlü araç, gereç ve olanaklarını bir siyasal partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasal faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları veya bir siyasal partinin veya herhangi bir adayın lehinde veya aleyhinde veya yurttaşın oyunu etkilemek amacıyla her türlü yayında bulunmaları yasak olacak.

Daha önce basılmış veya yayınlanmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan her türlü kitap, broşür, afiş ve bunlara benzer yayınlar da aynı kurala bağlı olacak.

Yurttaşlık Yasası kuralları uyarınca her türlü yurttaşlığa kabul işlemlerinin yapılması durduruldu.

Her ne ad altında ve her ne statüde olursa olsun ihdas edilmiş fonlardan personel istihdamı yapılamayacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, 10:49