Yeni kararlar yürürlükte

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni kararlar dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Covid-19 mutasyonu “Omicron”un görüldüğü Afrika kıtasındaki 6 ülkeden KKTC’ye girişler dün itibarıyla durduruldu.

Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Güney Afrika ve Zimbabve ülkelerinden gelecek kişilerin veya 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi bulunan kişilerin ülkeye girişlerine izin verilmeyecek.

Söz konusu ülkelerden gelen veya 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişleri olan KKTC vatandaşları 14 gün merkezi karantinada kalacak.

Renk kodları yürürlükte

Ülkelerin renk kodlarıyla ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri de dün yürürlüğe girdi. Geldikleri ülkelerin riskine göre, aşısız kişiler artık karantinada kalacak.

KKTC’ye gelen yolcuların tümünden 72 saat önce yapılan PCR testi istenecek, sadece yeşil kodlu ülkelerden gelenler için bu şart aranmayacak.

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın koyu kırmızı kodu olan ülkelerden gelen tüm yolcular 10 gün karantinada kalacak.

Kırmızı ve turuncu kodlu ülkelerden gelen aşısız kişiler de karantinaya girecek; karantina süresi 5 ile 7 gün arasında değişecek.

Kırmızı kodlu ülkelerden gelen aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilere ülkeye giriş tarihinden 72 saat sonra Covid-19 testi yapılacak.

Dijital seyahat belge şartı da başladı

Dijital seyahat belgesi uygulaması da dün başladı. KKTC’ye giriş yapacak 6 yaş ve üzeri kişilerin seyahatten önceki son 72 saat içinde söz konusu belgeyi doldurması gerekiyor.



Güvende Kal uygulaması Apple Store veya Android Market’ten akıllı cihaza indirilecek, uygulama içerisinden Dijital seyahat belgesi oluşturulacak, yolcuların dijital belgeyi ülkeye girişte yanında bulundurma zorunluluğu olacak.Akıllı cihazı olmayanların, www.guvendekalkktc.com adresinden Dijital seyahat belgesini doldurması, formu çıktı olarak ülkeye girişte yanında bulundurması zorunlu olacak.KKTC’ye giriş yapacak ve ülke giriş kriterlerine göre karantinaya girmesi gerekmeyen kişiler Güvende Kal Uygulamasındaki Seyahat Kodu İşlemleri bölümünden Dijital Seyahat Belgesi oluşturacak. Bu şart 6-12 yaş aralığında yolcular için de geçerli olacak.Karantinaya girmesi gereken kişiler (12 yaş altı hariç) ülkede ikamet adresi göstererek Güvende Kal Uygulamasında Bileklik İşlemleri bölümünden Dijital seyahat belgesini oluşturacak.KKTC’de ikamet adresi göstermeyen, geldikleri ülke renk kodlarına göre merkezi karantinada kalacaklar Güvende Kal Uygulamasından Seyahat İşlemleri Kodu bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacak.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları HES kodlarını, aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını Dijital Seyahat Belgesine yükleyebilecek.Ülkeye giriş yapacak kişiler, aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını QR okutarak kaydedebilecek.

AdaPass sorgulaması

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları kapsamında, en az çift doz aşı yaptırmamış (Johson için tek doz) kişilerin kapalı alanlara girmesine de yasak getirilmişti. Bu kişiler süpermarket/market, devlet daireleri, perakende satış mağazaları, açık alan takım sporları ve bankalara son 72 saatlik negatif Covid-19 testi ile giriş yapabilecek.

Üçüncü doz aşı şart oldu

AdaPass sorgulaması 12 yaş ve üzeri için zorunlu olup kimlik kartıyla birlikte yapılacak. 12-18 yaş aralığı için AdaPass sorgulaması, AdaPass kartı, aşı kartı ve test sonuç belgesiyle yapılacak.

6 Aralık’tan itibaren Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford)aşılarını yaptıran ve 2’nci dozlarının üzerinden 6 ay, Coronavac (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2’nci dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler; Covid-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler; 3’üncü doz aşılarını yaptırmamaları halinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve AdaPassları iptal edilecek.