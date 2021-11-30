‘Geç kalmayın’

Suna ERDEN

Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşı çalışmalarına hız verdiklerini ifade ederek, aşı yaptırmayan kamu çalışanlarıyla ilgili katı önlemler alacaklarını söyledi. Pilli, “Aşısızlar, aşı istemeyenler ve aşılı kişiler için sarı kart, kırmızı kart ve yeşil kart uygulaması hayata geçirilecek” dedi. Aşılama çalışmalarına hız verdiklerini, hedeflerinin en kısa sürede tüm nüfusu aşılamak olduğunu ifade eden Pilli, “Yeteri kadar merkezimiz ve aşımız var. Herkes aşısını olsun” dedi.

Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Sağlık Bakanı Ali Pilli şunları söyledi:

“Herkesi aşıya çağırıyoruz. Yerel yönetimlerle işbirliği içerisindeyiz. Okullara gidiyoruz, muhtarlarla da diyalog içerisindeyiz. Belli yerlerde aşılama yapıyoruz. Günlük aşı miktarı 7 binin üzerine çıktı. Bizim hedefimiz nüfusun tamamını aşılamaktır. Aşı ve maske büyük oranda koruyor. Yoğun bakımdaki hastaların çoğu aşısız veya aşı süresi geçmiş kişilerdir. Yani iki aşı yaptıran ama hatırlatma dozunu yaptırmayanlar da aşısız hale geliyor. İnsanların ayağına gidiyoruz. Bize Türkiye’den 50 bin doz aşı gönderildi. Hedef kısa sürede aşılanmayı en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Yeteri kadar merkezimiz ve aşımız vardır. İnsanlarımızın da aşıya talebi arttı.”

Kart uygulaması başlıyor



Bakan Pilli, devlet dairelerinde ve okullardaki aşısız çalışanlarla ilgili de açıklama yaptı. Pilli, şunları söyledi:“Önümüzdeki günlerde bazı tedbirler alınacak. Alerjik durumu olanlar hariç, aşısızlar, aşı istemeyenler ve aşılı kişiler için sarı kart, kırmızı kart ve yeşil kart uygulaması hayata geçirilecek. Aşı yaptırmayanlar için gerekli önlemler alınmalıdır. Tüm dünyada da aşı yaptırmayanlar için önlemler alınmaktadır. Biz de katı kuralları getireceğiz.”

Ercan’daki sıkıntılar

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ercan Havaalanı’nda girişlerde yaşanan sıkıntılarla ilgili de konuştu. “Tek bir havaalanımız var” diyen Pilli, oradaki sıkıntıların giderilmeye çalışıldığını söyledi. Bakan Pilli, “Uçağa binenler dijital seyahat belgesi dolduracak. Yolcular daha uçağa binmeden uygulamaları cep telefonlarına indirecek. Buraya geldiğinde beklemeden giriş yapacak” dedi.

Pilli, uygulamaların cep telefonuna indirilmesiyle yaşanan sıkıntıların biteceğini savundu. Bakan Pilli, tüm dünyada yeni varyantla ilgili tedbirler alındığını, kendilerinin de bu yönde adım attığını ifade ederek, “Girişlerin kolaylaşması için elimizden geleni yapacağız” dedi.