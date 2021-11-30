Suna ERDEN

Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik takvim işlemeye başladı, siyasi partiler de 23 Ocak 2022’de yapılacak seçim için aday belirleme çalışmalarına hız verdi.

Milletvekili aday adaylarını belirleyen ilk parti Yeniden Doğuş Partisi (YDP) olurken, Halkın Partisi’nde (HP) başvurular dün itibariyle başladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise aday başvurularını bugün kabul etmeye başlayacak.

Aday başvurularını 24 Kasım’dan itibaren kabul eden Ulusal Birlik Partisi’nde de (UBP) süreç devam ederken, süreç 3 Aralık Cuma günü saat 16.30’da sona erecek.

UBP’de aday adaylarının sırası için kura çekimi 4 Aralık Cumartesi günü yapılacak, 11 Aralık Cumartesi ise Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi yapacak.

UBP, aday listesinde, Siyasal Partiler Yasası gereği her bir seçim bölgesinde yüzde 30 cinsiyet kotası uygulayacak.

UBP’de adaylar netleşmeye başladı

UBP’den aday olacaklar netleşmeye başlarken, milletvekili seçimi yarışına katılacaklar adaylıklarını duyurdu.

Bunlardan biri olan Ümit Özkıran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Hayırlısıyla yola çıktım. Biriz ve her zaman olduğu gibi hep beraberiz” dedi.

UBP’den aday olan bazı isimler şöyle:

Yasemin Öztürk( Avukat)

Tarkan Çeki

Gürsel Uzun

Alişan Şan

Mehmet Ali Tunçbilek

Ümit Özkıran

CTP’de başvurular bugün başlıyor

CTP Parti Meclisi dün akşam toplanarak kontenjan sayı ve sırasını belirledi. CTP’de milletvekilliği adaylık başvuruları bugün başlayacak, 4 Aralık tarihine kadar sürecek. Başvurular, 6 Aralık Pazartesi günü Parti Meclisi tarafından değerlendirilerek onaylanacak.

CTP, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi’nde aday belirleme seçimi yapacak.

CTP, aday listesinde yasa gereği her bir seçim bölgesinde uygulanacak yüzde 30 cinsiyet kotasının yanı sıra yaşamın farklı alanlarını temsil eden kesimlerden kontenjan adaylara yer verecek.

CTP’de aday olacağı söylenen bazı isimler şöyle;

Ceyhun Birinci

Tekin Söylemez

Devrim Barçın

Hamit Caner

Yasin Yeni

HP’de başvurular 4 Aralık’a kadar sürecek

Halkın Partisi’nde (HP) dün başlayan aday adaylığı başvuruları, 4 Aralık Cumartesi saat 16.30’a kadar devam edecek. Aday belirleme seçiminin ise 11 Aralık Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

HP’de Siyasal Partiler Yasası gereği her bir seçim bölgesinde uygulanacak yüzde 30 cinsiyet kotasının dışında, söz konusu yasaya uygun olarak her seçim bölgesinde o seçim bölgesindeki adayların beşte birinden fazla olmamak kaydıyla kontenjan adaya yer verilecek.

YDP’de 90 başvuru yapıldı

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) adaylık başvuru süresi önceki gün doldu.

20 Kasım-28 Kasım arasında başvuru kabul eden YDP’de yaklaşık 90 kişi milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.



YDP Merkez Yönetim Kurulu’nun başvuruları değerlendirmesinin ardından 12 Aralık Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nun Antrenman Salonu’nda aday belirleme seçimi yapılacak.YDP’de aday listesinde, Siyasal Partiler Yasası gereği her bir seçim bölgesinde yüzde 30 cinsiyet kotası uygulayacak.

Faris: Muhtar adayıyım

Bu arada milletvekilliği için YDP’den aday olduğu açıklanan Mehmet Ömer Faris, haberlerin doğru olmadığını söyledi. Faris “Bağımsız muhtar adayıyım, milletvekilliği için aday olmadım” dedi.

DP adaylardan para almadı

Demokrat Parti (DP)’de 19 Kasım’da başlayan adaylık başvuruları 1 Aralık Çarşamba günü sona erecek.

DP diğer partilerden farklı olarak, aday adaylığı başvurularında ücret almadı. Diyalog’a konuşan DP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ali Tunçtaşlı, ekonomik krizin baş gösterdiği son zamanlarda ücret almayı doğru bulmadıklarını ifade etti.

Tunçtaşlı, “Diğer partiler korkunç rakamlarla aday adaylık başvurusu aldı. Biz seçme ve seçilmenin bir hak olduğunu düşündüğümüz ve ekonomik durumu dikkate aldığımız için herhangi bir ücret talep etmedik.

Adaylara isterlerse bir hayır kurumuna bağış yapması tavsiyesinde bulunduk” dedi.

Tüm ilçelerde komite kuruldu

Bu yıl yeni başvurularda bir metot uyukladıklarını ifade eden Tunçtaşlı, şunları söyledi:

Daha önce genel sekreterlik bünyesinde başvurular alınıyordu. Biz uygulamayı değiştirdik. Tüm ilçelerde bir seçim komitesi kurduk. Başvurular bu komitelere yapılıyor. Süreç 1 Aralık’ta son erecek. Tüm ilçelerdeki başvuruları merkezde toplayıp değerlendireceğiz. Başvuru süreci devam ediyor ve yoğun ilgi var.”

Tunçtaşlı, adaylık başvurusu yapanlar arasında geçmişte aday olan isimler, bürokratlar, parti dışından olanlar, çiftçiler ve toplumun her kesiminden kişiler olduğunu ifade etti.

Tunçtaşlı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun kendisine aday olması için teklifte bulunduğunu ifade ederek, “Bu tek başıma verebileceğim bir karar değil. Ailemle, partililerle görüştükten sonra karar vereceğim” dedi.

Tunçtaçlı adaylığı kesin olanları da açıkladı.

DP’den aday olan bazı isimler şöyle;

Mehmet Çıldır

Hüseyin Akçan

Çetin Sadeli

Nazım Arslan

Enver Hoca

Mustafa Öğdü

Musa Nurçin

Aslı Babayiğit Cansız

Maşallah Cihangir

Fatma Öztürk

Arif Uzunali

Özlem Dinçoğlu

Ali Anıl Yüce

TDP’nin programı netleşti

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) seçim programı dün akşam toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında netleşti.

Aday belirleme çalışmaları çerçevesinde görüşmelerini sürdüren TDP’de, yasa gereği her bir seçim bölgesinde uygulanacak yüzde 30 cinsiyet kotasının dışında kadın adaylara daha geniş yer verilmesi yönünde eğilim var.