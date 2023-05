Olmadı Kıral

Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak ülkeye sokulan 590 kilogram donmuş dana ciğeri, 320 kilogram donmuş kuzu kuyruk yağı ve 18 kilogram donmuş kuzu etinin tarihinin geçtiği belirlendi. Demirhan’da gerçekleştirilen kaçak et operasyonunda tutuklanan Sercan Çınar ve Behçet Kıral dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İki işletmeci teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada olguları yeniden aktaran polis, 18 Mayıs 2023 tarihinde Demirhan’da Dağyolu çemberi olarak bilinen yerde, Sercan Çınar'ın kullanımında bulunan RG 800 plakalı araç şüphe üzerine durdurularak, arandığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde araç içerisinde Güney Kıbrıs'dan kanunsuz olarak ithal edilen tarihi geçmiş 590 kilo donmuş ciğer, 302 kilo donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et tespit edildiğini anlattı.

Polis, Sercan Çınar'dan yapılan soruşturmada et ürünlerinin Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın sahibi Behçet Kıral'ın isteği üzerine aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, Sercan Çınar’ın suçüstü hali gereği, Behçet Kıral’ın ise mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, Çınar’ın et ve et ürünlerini, Kıral’ın Lefkoşa ve Girne’deki restoranlarına getirdiğini ve her iki zanlının da bu yönde itiraf içerikli ifade verdiğini anlattı. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 25’er bin TL nakit teminat yatırması ve birer kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.