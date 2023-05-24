Yerel firmalara destek verilmeli

Kıbrıs Türk Armatörler Birliği, hükümete çağrıda bulunarak, hükümetin denizcilik sektörünün kaderini değiştirecek adımları atması ve sektörde faaliyet gösteren yerel firmalara destek vermesi konularında gayret ve kararlılık göstermesini talep etti.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir ada ülkesi olması nedeniyle hem ekonomik faaliyetlerin yürütülebilmesi hem de ulaşımın sağlanabilmesi açısından deniz yoluyla taşımacılığın büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Sektör paydaşlarının sürekli geliştirilmesine olanak sağlayacak şekilde bütçeler ayrılması, limanlarda verilen hizmet kalitesinin arttırılması, resmi birimlere yeterli kadroların sağlanması, sektörde yolcu ve yük taşımacılığı yapan firmalara teşvik ve desteklerin sağlanmasının kaçınılmaz olduğu belirtilen açıklamada, “Ancak ülkemizde bu sektöre maalesef yeterli düzeyde ilgi gösterilmemekte, deniz limanları sürekli olarak göz ardı edilmekte ve sektördeki firmalara çeşitli konularda çeşitli zorluklar çıkartılarak, hem operasyonel maliyetlerin artışına sebep olunmakta hem de bu maliyetlere ve birçok olumsuzluğa rağmen şirketlerin vermekte oldukları ayakta kalma mücadelesi zora sokulmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Armatörler Derneği üyeleri tarafından, gece gündüz demeden kesintisiz bir şekilde, çok zor şartlarda ve yüksek maliyetler sebebiyle çok düşük kâr marjlarıyla yürütülmekte olan yolcu ve yük taşımacılığı hizmetleriyle ülke ekonomisine ve kamu maliyesine ciddi boyutta ve doğrudan katkı yapıldığı kaydedilen açıklamada, buna karşılık söz konusu gelirlerin gerek limanların altyapı iyileştirilmesinde gerekse gümrük ve diğer resmi birim işlemlerinin modernizasyonu ve işlevselliğinin artırılması yönünde kullanılmadığının gözlemlendiği belirtildi.

