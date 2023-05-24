Özgürlüğüne kavuştu

Merit International Otelleri bünyesinde faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan Mavi, geçtiğimiz Cumartesi günü doğal yaşam alanına uğurlandı. Mavi, Mart ayında merkezi ziyaret edip yapılan çalışmalardan oldukça etkilenen ve hayvanlara olan özel ilgisi ile tanınan sosyal medya fenomeni Meriç Keskin ve kurtarıcısı olan Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci tarafından özgürlüğüne kavuşturuldu. Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen keyifli etkinliğe doğa ve hayvan severler, Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticileri ile her daim işbirliği içerisinde olunan balıkçılar katıldı. Meritta maskotları etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projesi Müdürü Silem Sargın Kara, “Her fırsatta, ergin bireylerin tedavi edilmesinin, bin yavruya bakmakla eş değer olduğunu dile getirmekteyiz. Özellikle çiftleşme dönemi ve yuva sezonunun başlangıç zamanında onları doğal ortamlarına geri kazandırmak, nesillerinin devamlılığına büyük bir katkı sağlamaktadır” dedi. Soyu tükenmekte olan kaplumbağaların yaşam koşullarını iyileştirmek ve bu konuda duyarlılık yaratmak amacıyla 2000 yılından bu yana, 23 Mayıs’ın Dünya Kaplumbağa Günü olarak kutlandığını ifade eden Kara, “Bu anlamlı haftada ergin bir kaplumbağayı sağlığına kavuşturup doğasına geri kazandırmak bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bu tesadüfü, verdiğimiz emeklerin tatlı bir karşılığı olarak nitelendirmekteyiz” dedi.