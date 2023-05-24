Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kazanarak günü 4.470,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 39,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı bir milyon 240 bin liraya geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,73 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 2,82 ile madencilik oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altında düşüş oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı bir milyon 240 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük bir milyon 240 bin lira, en yüksek bir milyon 384 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak bir milyon 240 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 20 milyon 510 bin 799,29 lira, işlem miktarı ise 2.387,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 51 milyon 767 bin 47,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

