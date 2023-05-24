Her safhada  görev yaptı

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurucularından merhum Tümgeneral Daniş Karabelen, vefatının 40’ıncı yıldönümünde anıldı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde yer alan anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, Karabelen’in kızı Özcan Atamert ile torunu İlknur Boray da yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, açılış konuşmasını Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği adına Çetin Serez yaptı.

Serez, efsanevi TMT’nin efsanevi komutanının Kıbrıs Türk halkı için ayrı bir önemli olduğunu belirterek, “Daniş paşamızı saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Karabelen’nin özgeçmişi ile Kıbrıs Türk halkı için yaptıklarını anlatan Serez, Karabelen paşanın TMT’nin kurulmasını sağladığını, mensupların eğitilmesi ve Kıbrıs Türk halkının can, mal ve namusunu korumak amacıyla her safhada görev yaptığını belirtti.

Bayar: 5 kıtanın paşası…

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ve bugünkü özgürlük egemenlik ve bağımsızlığının sağlanması konusunda önemli hizmetleri olan TMT’nin kurucusu “5 kıtanın paşası” olarak da anılan Karabelen paşayı andıklarını belirtti.

Atamert: İkinci vatanı Kıbrıs’tı

Karabelen’in kızı Özcan Atamert de babasının ikinci vatanının Kıbrıs olduğunu ifade ederek, babasının annesi ile birlikte Kıbrıs Türk halkı için çok mücadele verdiğini anlattı.

Üstel: Mücadele KKTC’nin kurulmasıyla tamamlandı

Başbakan Ünal Üstel, anlamlı bir günde bir araya geldiklerini ifade ederek, yüzyıllar öncesinde başlayan mücadelelerinin bağımsızlı, egemenlik, özgürlük içinde KKTC’nin kurulmasıyla tamamlandığını kaydetti.

Tatar Karabelen paşayı andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Karabelen paşayı andı, KKTC’ye her zaman sahip çıkacaklarını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Annan Planı sonrası Cenevre görüşmelerinde kendi değerlendirmesine göre “büyük tehlike atlatıldığını”, çünkü oyunlarla Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkarılmaya çalışıldığını kaydetti.

Töre: Kahramanlar sayesinde egemeniz

Meclis Başkanı Zorlu Töre de şehitlere rahmet, gazilere uzun ömürler diledi, Türk milletinin kahramanları sayesinde bugün başının dik, bağımsız, hür, egemen olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından milli mücadelede görev yapan ve madalyasını alamayan mücahitlere madalyaları verildi.

