29 kamyon sürücüsüne ceza kesildi

Ülke genelinde trafik ve asayiş kontrolleri sürerken, kamyonların trafiğe çıkış saatleri denetlendi, 29 kamyon sürücüsü rapor edildi.

Polis, 29 kamyon sürücüsünün, kamyonların trafikte bulunmasının yasak olduğu saatlerde, seyir halinde olmalarından dolayı rapor edildiğini duyurdu.

Polisten verilen bilgiye göre, denetimler 1-21 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Trafik denetlemelerinde, kamyonların trafikte bulunması yasak olan saatlerde, seyir halinde bulunmasından dolayı 29 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar (07.00 - 08.00 saatleri arasında), 5 bin kilogram ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmasının yasak olduğu belirtildi.

