Süt Haftası kutlanıyor

Süt Haftası çerçevesinde Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda kahvaltılı etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz adına Bakanlık Müsteşar Emirali Deveci, Süt Endüstrisi Kurumu Müdürü Mehmet Karadayı, Okul Müdürü Selva Kaçmaz, öğretmenler ve çocuklar katıldı.

Bakan Çavuşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, sütün faydalarının çocuk yaşlarda bilinmesinin önemine değindi.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, sosyal sorumluluk anlamında belediye olarak çok çeşitli etkinlik ve projeler hayata geçirdiklerini ifade etti.

Süt Endüstrisi Kurumu Müdürü Mehmet Karadayı da, her yıl düzenli olarak kutladıkları Süt Haftasını bu sene Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulunda yaptıklarımı kaydetti.

Gönyeli Fazıl Pülümer Anaokulu Müdürü Selva Kaçmaz ise günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, amaçlarının çocuklara sütü sevdirmeyi ve sağlıklı beslenmeyi öğretmek olduğunu söyledi.



