Teminatla serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ambarları önünde, kullandığı kamyonetle Cengiz Serdahoğulları’nın ölümüne sebep olan Ahmet Mirka hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kamyon şoförü Ahmet Mirka, ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı. Ayrıca zanlının davaları sonuçlanıncaya değin ehliyetine de el konulmasına karar verildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hatice Zeybek, kazanın 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.40 sıralarında Akdoğan’da meydana geldiğini anımsattı. Polis çavuşu Hatice Zeybek, zanlı Ahmet Mirka’nın, Toprak Ürünleri Kurumu’na ait ambarlar önünde, çalışır vaziyette bekleyen yönetimindeki kamyon ile ileri ve sağa hareket ettiği esnada, yaya olarak bulunan Cengiz Serdahoğulları’na çarparak arka tekeri ile üzerinden geçmek sureti ile ölümüne neden olduğunu açıkladı. Polis memuru, sürücünün kazanın ardından tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis çavuşu, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını, ifadelerin alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Talebi değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakdi teminat yatırmasına, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmasına, KKTC vatandaşı 2 kefilin 150’şer bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca, zanlının davaları sonuçlanıncaya değin ehliyetine el konulmasına da emir verdi.