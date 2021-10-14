11 adet ilaç aldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Lübnan uyruklu Ziyad Ayed, özel bir hastaneye giderek, doktorun yokluğunu fırsat bilerek odasına girdi. Zanlı yeşil reçete bloğunun 3 sayfasını kopararak üzerine 4 farklı çeşitte ilaç yazarak, doktorun mührünü kağıda vurdu. Zanlı daha sonra eczaneye giderek reçetelerle 4 çeşit toplamda 11 adet yeşil reçeteye tabii hapı sahtekarlıkla temin etti. Olay güvenlik kamera kaydı kontrolleri sırasında tespit edildi. Ziyad Ayed, kısa sürede tespit edilerek tutuklandı.

Doktorun yokluğunu fırsat bildi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Özbilen, zanlının, 12 Ekim 2021 tarihinde 14.30 ile 16.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Kunter Güven Hastanesi’ne giderek, doktor Tansel Doratlı’nın odasına girdiğini ve yokluğunu fırsat bilerek, yeşil reçete bloğu üzerinde bulunan 3 adet yeşil reçete yaprağının üzerine 4 farklı çeşitte ilaç isimlerini yazdığını söyledi. Polis, zanlının, doktorun mührünü de reçetelere vurduktan sonra 3 adet yaprağı kopararak sirkat ettiğini açıkladı. Polis, zanlının, daha sonra eczaneye giderek reçetelerle 11 adet ilaç temin ettiğini anlattı. Doktor Tansel Doratlı’dan elde edilen bilgide, reçete bloğu üzerinde 6 tane yaprağın eksik olduğunu öğrendiklerini anlatan polis memuru Özbilen, zanlının, daha önceden de aynı suçu işlemiş olma ihtimali üzerinde durduklarını ve bir araştırma yapacaklarını bildirdi. Polis, işyerinin güvenlik kamera kaydı görüntülerinin incelenmeye başlandığını da aktardı ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.