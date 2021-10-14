Üçü de öğrenci

Lefkoşa’da meydana gelen olayda sahte Euro’yla okul harçlarını ödemeye çalışırken, suçüstü yakalanan üniversite öğrencileri Salihu İsmail, Ahmad Abubakar Sadiq ile suçla bağlantılı tutuklanan Abdulaziz İliyasu Garba hakkındaki soruşturma tamamlandı. Üniversite öğrencisi olan üç zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların tasarrufunda toplam 3 bin Euro sahte para ele geçirildiği belirtildi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, 4 Ekim 2021 tarihinde 14.30 sıralarında Lefkoşa'da bulunan Türkiye İş Bankası Şubesine giden Salihu İsmail ve Ahmad Abubakar Sadiq'in toplam 2 bin 500 Euro tutarındaki sahte 500 Euro’luk banknotları vezne görevlisine verip tedavüle sürdüklerini belirtti.

Polis memuru, aynı gün Ahmad Abubakar Sadiq'e ait Gönyeli’deki evde yapılan aramada tespit edilen Abdulaziz İliyasu Garba’nın tasarrufunda da 500 Euro nakit para bulunduğunu anlattı.

Polis, söz konusu sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak alındığını, üç zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlıların 5 Ekim tarihinden beri tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için birer kefilin 30 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.