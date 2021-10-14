Birlikte bonzai içtik

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Ozanköy’deki çocuk parkında önceki gün ölü bulunan 22 yaşındaki Halil Dural’ın uyuşturucu içtiği öne sürüldü.

Olayla ilgili tutuklanan Kudret Evli, ifadesinde ölmeden önce Dural’la bonzai içtiklerini itiraf etti.

Dural’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olay mahallinde uyuşturucu kalıntıları bulunduğu da açıklandı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna, Halil Dural’ın 12 Ekim 2021 tarihinde saat 13.00 sıralarında Ozanköy’deki parkta ölü olarak bulunduğunu anımsattı. Polis, olay yerinde yapılan incelemede üzerine sentetik cannabionid kalıntısı bulunan 5 lira ile içerisinde uyuşturucu olan iki adet sarma sigara izmariti tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, olayla ilgili tanıklardan ifade aldıklarını, çevre kamera görüntülerini incelediklerini ve Kudret Evli’yi tespit ederek, gözaltına aldıklarını söyledi. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde ölmeden önce Dural ile birlikte bonzai içtiklerini anlattığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını Dural’a otopsi yapılacağını belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.