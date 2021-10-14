Yapmadığını söylüyor

Lefkoşa’da dün sabaha karşı bisiklet sürücüsü 48 yaşındaki Teoman Telek’e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Zamir Dereseven (20) dün mahkemeye çıkarıldı.

Kaza yerinde durmayarak kaçan ancak kısa süre sonra Dikmen’de yakalanan zanlının, 84 promil alkollü olduğu belirtildi. Duruşmada zanlının ifadesinde bisiklete çarpmadığını öne sürdüğü belirtildi.

Mahkemede zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, kazanın 13 Ekim 2021 tarihinde, saat 00.35 sıralarında Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, 84 promil alkol tesiri altında olan zanlının, HE 740 plakalı aracıyla Dikmen’e giderken, dikkatsizlik sonucu savrulduğunu, önce bordür taşlarına, ardından bisiklet sürücüsü Telek’e çarptığını açıkladı.

Polis, zanlının çarpmanın ardından savrulmaya devam ettiğini, yine bordür taşlarına çarparak kaldırım üzerine çıktığını, sürüklenip tekrar yola girerek kaza mahallinden ayrıldığını ifade etti.

Polis memuru, çarpmanın etkisiyle bisiklet ve sürücüsünün yol dışına savrulduğunu belirtti. Kaza sonucu ağır yaralanan Teoman Telek’in kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde saat 01.00'de vefat ettiğini söyledi.

Polis, yapılan araştırmalar sonucu Telek’in ön ve arka lambaları yanık vaziyette seyrettiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, olay yerinden kaçan zanlının Dikmen’de tespit edilerek, gözaltına alındığını, ifadesinde bisiklete çarpmadığını öne sürdüğünü aktardı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu kaydeden polis,

2 gün süre istedi.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.