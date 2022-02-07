Letafet tek ses oldu

Pinhani’ye ait olan ‘Dünyadan Uzak’ parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak milyonlarca kişinin beğenisini kazanan Sakiler Grubu, ilk defa sahne aldıkları Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Letafet Lounge Bar’da sergiledikleri performans ile sevenlerinden tam not aldılar.

Sakiler Grubu özellikle ‘Dünyadan Uzak’ parçasını seslendirirken Letafet Bar’ı dolduran hayranları tek ses olarak onlara eşlik etti.

Sakiler, katılımın yoğun olduğu gecede kendi şarkılarının yanı sıra, Grup 84, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Kenan Doğulu, Erkin Koray, Zülfü Livaneli gibi birçok usta sanatçının dillerden düşmeyen parçalarını seslendirerek romantizmi ve heyecanı doruklara çıkardılar.

Aralarında doğum günleri olan misafirlerin de bulunduğu eşsiz gecede, sahneden misafirlerin tek tek doğum gününü kutlayan Sakiler Grubu, sergiledikleri sempatik tavırlarla artı puan topladılar.

Eğlencenin zirvede olduğu gecede, Aşığın Kaderi, Selamı var, Adımız Ayyaş gibi sevilen parçalarına da yer veren Sakiler, hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.



