Müzikle köprü kuruldu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Büyük Han’ın arkasında yer alan Lefke Hanı Meydanı’nda iki toplumlu “Müzikle Köprüler Kuruyoruz” konser etkinliği düzenlendi.

Avrupa Birliği’nin (AB) adada kapsamlı çözüme yönelik desteğini vurgulamak için AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, Barış İçin İki Toplumlu Koro- Lena Melanidou, Yıltan Taşçı ve Adamos Katsantonis, Niyal Öztürk ve Frederiki Tombazu ile “Let’s Sing Together” Grubu iki dilde şarkılarını seslendirdi. Ardından DJ Yusuf Çoşkuner ve DJ Andreas Colocassides sahne aldı.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren etkinliğe, her iki toplumdan sanatseverler katılarak, müziklere eşlik etti.

AB’nin hedefi kendini daha iyi anlatmak

AB Bilgi Merkezi temsilcileri konu ile ilgili yaptıkları açıklamada Avrupa Birliği’ni topluma daha iyi anlatabilmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, Avrupa kültürünün önemli temel unsurlarından birini oluşturan ve toplumlar arası köprü kurma gücüne sahip müziği kullanarak etkinliği düzenlediklerini kaydetti. İki toplumlu müzik yapan gruplara ulaştıklarını ve etkinlikle korodan, DJ müziklerine kadar farklı türlerde canlı konserlerin yer alacağını ifade eden temsilciler, pandemi yasaklarından dolayı son zamanlarda online yaptıkları etkinlikleri, havaların güzel olmasıyla açık havaya taşımayı planladıklarını söyledi. Sanatsal faaliyetlerin yanında, çevre, eğitim, dijitalleşme gibi Avrupa Birliği’nin öncelikli konularında seminer/webinar ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten temsilciler, AB Bilgi Merkezi sosyal medya hesaplarından yaklaşan etkinliklerin takip edilebileceğini de bildirdi.

Arasta hareketli bir gün yaşadı

Öte yandan Başkent Lefkoşa’nın Arasta bölgesi soğuk havanın ardından güneşli bir gün olması nedeniyle Kıbrıslı Türkler ve kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlar’ın ziyaretleri ile hareketli bir gün geçirdi. Arasta bölgesini ziyaret eden Kıbrıslı Rumlar ve Türkler buradaki kafelerde vakit geçirip yemeklerini yerken bölgedeki dükkânlardan da alışverişlerini yaptı.