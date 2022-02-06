Kuzeye akın ettiler

Kuzey Kıbrıs’ta litresi 12 lira 60 kuruşa satılan 95 oktan benzinin Rum kesimindeki fiyatı 1.5 Euro’ya (Yaklaşık 23.50 TL) yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının sürekli artmasına tepki gösteren Rumların kuzeye geçerek depolarını yarı fiyata doldurdukları bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre; 27 Ocak’ta 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı bir Euro 35 sent iken dünden itibaren 1,5 Euro’ya (Yaklaşık 23.5 TL) yükseldi.

Alithia manşete çektiği haberinde kurşunsuz benzin fiyatının 1,50 Euro’ya ulaştığını, uluslararası petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan bu zammın tüketiciyi zor durumda bıraktığını yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in akaryakıt fiyatlarını masaya yatırmak üzere olağanüstü toplantı çağırmayı planladığı da belirtildi.

Sınır kapılarında yoğunluk

Güneydeki akaryakıt fiyatlarının yeniden zamlanması nedeniyle dün yüzlerce Rum plakalı aracın Lefkoşa’daki Metehan ve Beyarmudu sınır kapılarından kuzeye geçtiği görüldü.

Gerek sınır kapıları gerekse akaryakıt bayileri önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.