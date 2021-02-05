Gönyeli Belediyesi, 6 kişiye ceza kesti

Sokağa çıkma yasağına yönelik denetimleri artırdı

Gönyeli Belediyesi, 6 kişiye ceza kesti
banner432

Gönyeli Belediyesi, sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağına yönelik denetimleri artırdı, yasağa uymayan 6 kişiye ceza kesti
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; Gönyeli Baraj bölgesinde sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 6 kişiye yasal mevzuat çerçevesinde 382'şer Türk lirası ceza kesildi. 
Gönyeli Belediyesi denetimlerin süreceğini belirterek, halka sokağa çıkma yasağına uyma çağrısı yaptı. 
"Maske, mesafe ve temizlikle birlikte mümkün olduğunca çekirdek ailemiz dışında görüşmeyelim" denilen açıklamada, tedbirlerin toplum sağlığını korumak için olduğu anımsatıldı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uygulama yarın başlıyor
Uygulama yarın başlıyor
  1. GÜNEY

banner456

banner459

banner474

banner460