Gönyeli Belediyesi, 6 kişiye ceza kesti

Gönyeli Belediyesi, sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağına yönelik denetimleri artırdı, yasağa uymayan 6 kişiye ceza kesti.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; Gönyeli Baraj bölgesinde sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 6 kişiye yasal mevzuat çerçevesinde 382'şer Türk lirası ceza kesildi.

Gönyeli Belediyesi denetimlerin süreceğini belirterek, halka sokağa çıkma yasağına uyma çağrısı yaptı.

"Maske, mesafe ve temizlikle birlikte mümkün olduğunca çekirdek ailemiz dışında görüşmeyelim" denilen açıklamada, tedbirlerin toplum sağlığını korumak için olduğu anımsatıldı.

