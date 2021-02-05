‘Satıcı’ rolünde

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Lefkoşa’da operasyon düzenledi;110 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen Mohammad Salah tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin zanlıya ait iki ayrı araçta yapılan aramada bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 3 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünce alınan bilgide Mohammad Salah'ın tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı öğrenildiğini söyledi.

Polis, Mohammad Salah'ın aynı gün kullanımında bulunan JK 026 plakalı aracı ile tespit edilip, gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, araçta yapılan aramada; şoför kapısı içindeki boşlukta sigara paketi içerisinde, vites kısmında, yolcu koltuğunun altında bulunan gizli çekmecede paketler içerisinde toplam 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Polis, ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile paketleme işleminde kullanılan ağzı çıtçıtlı naylonlar da bulduklarını açıkladı.

Evi temiz

Polis, akşam saatlerinde de zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti. Polis, zanlının ikametgahının ön kısmında bulunan ve ona ait olduğu tespit edilen HS 961 plakalı Opel marka salon araç içerisinde yapılan aramada ise 100 gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlıdan yapılan sorguda söz konusu maddeleri 3 Şubat 2021 tarihinde Hamitköy'de aranmakta olan bir şahısın yönlendirmesi ile saklı olduğu yerden aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.