Uygulama yarın başlıyor

Güney Kıbrıs’ta görülen mutasyonlu Coronavirüs vakaları nedeniyle, Cumartesi gününden itibaren yurt dışından gidecek yolcular için daha sıkı tedbirler uygulanacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a cumartesi gününden itibaren yurt dışından gidecek olanların 72 saat süreyle kendilerini izole etmeleri ve ardından, ücretini kendilerinin ödeyeceği PCR testini yaptırmaları gerektiğini yazdı.

Gazete, B kategorisindeki ülkelerden gelecek yolcuların, en geç 72 saat öncesine kadar yapılmış negatif PCR test sonucu sunmalarının yanı sıra, Larnaka ve Baf Havalimanlarında yeniden PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunacağını kaydetti.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ta, mutasyona uğrayan Coronavirüs taşıyan 9 vaka tespit edildiğini yazdı.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 22-28 Ocak arasında toplanan ve Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde tetkik edilen 24 numuneden 9’unun, İngiltere’de mutasyona uğrayan Coronavirüs olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gazete, taramada, Güney Afrika veya Brezilya’da mutasyona uğrayan Coronavirüse rastlanmadığının açıklandığını belirtti.

Haberde, dün yapılan açıklamayla birlikte Güney Kıbrıs’ta şu ana kadarki toplam Coronavirüs vakalarının 31 bin 263’e, virüsten ölenlerin sayısının da 203’e ulaştığı ifade edildi.