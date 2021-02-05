‘Buhar ve ilaç verdim’

Coronavirüse yakalanan kızı Ayşe ile Girne’ye bağlı Lapta’da karantina oteline alınan İbrahim Hasırcı, yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından aktardı.

Hasırcı, karantina oteline yerleştirildikleri süreçte, defalarca doktor talep etmelerine rağmen, bu çağrılarının yanıtsız kaldığını, Coronavirüse yakalanan kızına kendi imkanlarıyla buhar ve ilaç verdiğini anlattı.

Hasırcı "Ne gelen oldu ne giden" ifadesini kullandı.

Hasırcı, "Ayşe kendi kendine baktı" diyerek, dün kontrol edildikten sonra kızının otele yerleştirildiğini ifade etti.

Hasırcı, kızına kendi imkânlarıyla buhar verdiği anı da sosyal medyadan paylaştı.

Hasırcı'nın paylaşımı şöyle:

"Bu resim gerçektir. 30/01/21 tarihinde karantina oteline yerleştiğimiz günden itibaren her gün doktor istememize rağmen ne gelen oldu ne giden. Önceki gün bizi hastaneye çağırdılar, çocuk için yine doktor görmeden geri geldik. Sadece otelde PCR testi yapıldı ve çocuğum pozitif çıktı. Yani kaç gün bu durumda, kendi çabalarım ile buhar ilaç verdim. Dün kontrol edilip pozitif oteline yerleştirildi. Ayşeciğim kendi kendine baktı."