Enflasyonla mücadele topyekun olmalıdır

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadele topyekun mücadeledir. Kamusuyla, özel sektörüyle, sivil toplumuyla bu mücadelede bütün kesimlerin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi. Yılmaz, kamuda araç kullanımı ile ilgili tartışmaların olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7'de canlı yayımlanan Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Yaz aylarında enflasyonda ivme kaybı yaşanacağını belirten ve "Yıllık bazda rakamların zirve yapacağı ay, mayıs enflasyonu" diyen Yılmaz, sonraki dört ayda hızlı bir düşüşün olacağını kaydetti. "Ne kadar düşer?" sorusu üzerine Yılmaz, "20 puanlık bir düşüş bekliyorum." ifadesini kullandı.

Düşüşün esas etkisinin program olduğunu aktaran Yılmaz, "Aylık bazda ciddi düşüşler göreceğiz sonra da yıllık düşüşleri göreceğiz." dedi. Yılmaz, enflasyonun gelecek yıl daha da düşeceğini, 2026 yılında ise tek haneye ulaşılacağını belirtti.

Yılmaz, "Türkiye'de alınabilecek tasarruf tedbirlerine" ilişkin soruya, "Enflasyonla mücadele topyekun mücadeledir. Kamusuyla, özel sektörüyle, sivil toplumuyla bu mücadelede bütün kesimlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Gereksiz harcamalardan, ihtiyaç duymadığımız tüketimden kaçınmamız gerekiyor." cevabını verdi.

Artan tasarrufun, Türkiye'nin geleceğini güçlendirecek alanlara kanalize edilmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu anlayışla kamuda da bir çalışma başlatmış durumdayız. Koordineli bir çalışma yapıyoruz. İyi bir izleme sistemi kurmak istiyoruz. Sadece ilan etmekle kalmayacağız, uygulamanın takibi anlamında da daha etkili bir sistem kurmayı öngörüyoruz." görüşünü paylaştı.

"Araç kullanımı azaltılacak mı?" sorusuna Yılmaz, "Elbette, araçlarla ilgili tartışmalar var. Sadece araç değil, bina... İhtiyaç yoksa niye yeni bina yapalım? Mevcutları daha verimli nasıl kullanabiliriz diye bakıyoruz. En büyük tasarruf verimlilik. Harcama azaltmanın yanı sıra hangi alanda harcamamız varsa, bunu nasıl verimli hale getiririz diye bakıyoruz." sözlerini sarf etti.