Lefke’ye ilgi artacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke’yi ziyaret ederek temaslarda bulundu. Lefke Belediyesi’ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke bölgesinin zengin kültürüne ve Lefke’den yetişen değerli kişilerin olduğuna dikkat çekti.

“Çevresiyle, kültürüyle, tarihiyle, yeşiliyle, mavisiyle, hurmasıyla, ceviziyle her türlü özelliğiyle güzel bir eğitim adasıyız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke’nin eko turizm, narenciye, ceviz ve hurma üretiminin yanı sıra üniversite sektörüyle geleceğe umutla baktığını kaydetti.

Lefke’nin kültürünü ve çevresini korumanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin kalkınması sağlanırken tarihin ve kültürün de korunmasının gerektiğini söyledi.

Bölgedeki Osmanlı evlerinin tamir edilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, mahkeme binalarının düzenlemesinin de yapılması için gerekeni yapacaklarını belirtti.

Merkezi hükümetlerin yanı sıra yerel yönetimlerin vatandaşlara ve altyapıya verdiği hizmetler bakımından büyük sorumluluklara sahip olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan eksikliklerin kısa zamanda giderileceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin yönetilmesinde büyük bir irade ortaya koyduklarını ve diğer ülkelere göre başarılı bir şekilde sürecin yönetildiğini ifade etti.

LAÜ bölge için önemli

Son günlerde vakalarda artış olsa da, aşının yapılması ile sıkıntıların geride kalacağını temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke bölgesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) önemini vurguladı.

Kaya’dan Tatar’a teşekkür

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar’a Lefke Belediyesi’nin çalışmalarını aktararak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Akademisyenlerle buluştu

Öte yandan Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) de giderek, bir grup akademisyenle Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, üniversiteyi ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pandemi nedeniyle yükseköğretimde yaşanan sıkıntılar olduğunu, ancak KKTC’de üniversite eğitimini sürdüren ve şu anda adada olan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeyi güvenli bulduklarını kaydetti.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Mehmet Ali Yükselen ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Maliye Bakanlığı döneminde ve sonrasında üniversite için vermiş olduğu desteğin önemine işaret ederek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Tatar’dan vefa örneği

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, rahmetli anneannesi Vildan Müftüzade’nin arkadaşı Kamuran Celal Tarhan’ı evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Tatar, Halkın Sesi Gazetesi sahibi Mehmet Küçük’ün, Cumhurbaşkanlığı Binası’nda 1960'lı yıllarda çekilmiş olan ve rahmetli anneannesi Vildan Müftüzade, annesi Canev R. Tatar ve kendisinin de dört yaşında olduğu bir fotoğrafı kendisine iletmesi ile hayatta olduğunu öğrendiği Kamuran Celal’i evinde ziyaret etti.

Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Hanımın da çocukluk arkadaşı olan Kamuran Celal Tarhan, Cumhurbaşkanı Tatar’a anılarını anlatarak eski günleri yad etti.

Kamuran Celal Tarhan’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bu vefalı davranışından ve onu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken oldukça duygulu anlar yaşandığı kaydedilen açıklamaya göre, güzel ve samimi bir sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamuran hanıma çerçevelettiği fotoğrafı verdi ve vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyerek en kısa süre içerisinde Kamuran hanımı Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi.

Fotoğrafta ayrıca rahmetli Süheyla Küçük, Pembe Turgut Küçük ve Ayten Derviş de yer alıyor.