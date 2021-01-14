Tutuksuz yargılanacak

Suna ERDEN

Gönyeli’de yaşanan olayda eşini darp ettiği iddiasıyla tutuklanan N.A.M (E-48) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 10 Ocak 2021 tarihinde saat 20.30 sıralarında yanına çağırdığı zaman gitmediği gerekçesiyle eşini darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının önce eşiyle sözlü bir şekilde tartıştığını, sonra yanağına tokat attığını, omzundan ittirerek sol bacağına tekme vurduğunu ifade etti.

Polis memuru zanlının son olarak eşine “Çocukları bana dolduruyorsun, seni öldüreceğim" demek suretiyle tehdit ettiğini açıkladı.

Polis, darp edilen kadının Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde kontrolden geçirilerek, darp raporu alındığını, zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme 5 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.