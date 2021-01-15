Ataoğlu: Teknik desteğe hazırız

Turizm ve Çevre Bakanlığı, ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimi için “Yetkilendirilmiş Kuruluş” oluşturulması çalışmasında son noktaya gelindiğini açıkladı.

Açıklamaya göre toplantılar sonucu bu konudaki çalışmalarda son noktaya gelindi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğu, konuyla ilgili açıklamasında, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın çalışmaları büyük bir titizlik ve özveri ile sürdürdüğünü belirtti.

Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığının, “Yetkilendirilmiş Kuruluş”un bir an önce kurulması ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü"ne uygunluğunun sağlanması için Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na verilen teknik desteğini sürdüreceğini kaydetti.