Mert Alaş; Hailey Bieber ve Kendall Jenner'ı fotoğrafladı 

Dünyaca ünlü yıldızlarla yaptığı çalışmalarla adını duyuran Mert Alaş, yeni bir çalışmaya imza attı. Alaş, moda devi Versace için başta Hailey Bieber ve Kendall Jenner olmak üzere ünlü modelleri objektifine aldı.

Türk fotoğrafçı Mert Alaş’ın objektifinin karşısına geçen yıldız modeller, denizkızı ve Medusa temalı pozlar verdi.

Katalog fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Alaş, binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Jenner 147 milyon takipçili, Hailey Bieber ise 32 milyon takipçili Instagram hesaplarından da fotoğraflarını yayınladı.

Mert Alaş geçtiğimiz yıllarda bir kampanya için Bella Hadid ile birlikte Kapadokya'ya gelerek fotoğraf çekimi yapmıştı.